Oggi pomeriggio intorno alle 17 un uomo di 80 anni è stato trovato morto nel bagno di una carrozza dell’Eurocity Thello Nizza-Milano mentre era alla stazione di Savona. Era impiccato con una sciarpa: l’ipotesi principale è il suicidio. La scoperta del cadavere è stata fatta dal capotreno. Ha bussato alla porta della toilette e non ricevendo risposta ha aperto con la chiave di servizio. Il treno eurocity è rimasto fermo per diverse ore nella stazione di Savona.

