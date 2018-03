Ventimiglia| Una delegazione dei genitori della scuola Cavour è arrivata in municipio per incontrare il sindaco. Gli umori sono abbastanza caldi visto che, come dichiarano gli stessi genitori, i trasporti per gli alunni trasferiti da oggi negli altri plessi scolastici cittadini sono stati male organizzati tanto è che i bambini sono stipati sui mezzi e lasciati agli ingressi sbagliati delle scuole, si parla di bambini dai 6 ai 14 anni La sicurezza dei bambini è il punto centrale della protesta di oggi.

I genitori chiedono che vengano presi provvedimenti al più presto “servono almeno 3 pulmini per le medie e per le elementari sono 170 alunni”

Questa mattina primo giorno di trasferimento si sono registrati disagi per mancanza di mezzi un solo pulmino per 170 alunni ritardi negli ingressi a scuola alunni stipati sul mezzo a discapito della sicurezza bambini lasciati in mezzo alla strada davanti a ingressi sbagliati nelle scuole di destinazione.

I genitori si rivolgono al sindaco ma anche alla dirigenza scolastica che deve accogliere i bambini all’arrivo nelle scuole a quanto dichiarato questo oggi per qualche bambino non è avvenuto.