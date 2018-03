Il carro di Taggia ha vinto l’edizione di “Sanremoinfiore”, dedicata al tema dello sport, con un omaggio all’Equitazione. Al secondo posto il carro di Ospedaletti sul Baseball e al terzo il carro di Vallecrosia-Camporosso sul Basket.

Alla manifestazione hanno assistito circa 25 mila spettatori. Nella città dei fiori sono arrivati 130 pullman, provenienti in particolare dal Piemonte.

Ieri non c’è stata la tradizionale diretta su Raiuno per lo spostamento al pomeriggio del Corso Fiorito. La sfilata è stata ripresa da “Linea verde” e sarà trasmessa in parte nella prossima puntata.