Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Villanovese, Baia Alassio, S. Filippo Neri e Borghetto 1968 una partita in meno

Carlin’s Boys – Cervo 2016 3 – 1 Riva Ligure – Virtus Sanremo 4 – 1 (terminata anzitempo per il ritiro della Virtus Sanremo) S. Filippo Neri – Borghetto 1968 Rinviata Soccer Borghetto – Borgio Verezzi 3 – 0 Villanovese – Baia Alassio Rinviata

Attesa per le decisioni del Giudice per la Virtus Sanremo che ha ritirato la squadra nel secondo tempo

Calcio, Seconda Cat.: torna in testa il Soccer Borghetto, ma il Borghetto...