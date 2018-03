Tennis, Fabio Fognini in semifinale al Torneo Atp di San Paolo, in...

Tennis, Fabio Fognini in semifinale al Torneo Atp di San Paolo, in Brasile

Fognini, 30enne tennista di Arma di Taggia, ha battuto in due set lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, per 6-4 6-2, in un'ora e 10 minuti