Imperia| Una lite tra un uomo e una donna,probabilmente una coppia, è finita con una coltellata al braccio della donna che nella tarda serata ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Imperia. La lite sarebbe avvenuta in via Doria nel capoluogo ma al momento la vicenda presenta molti punti interrogativi e le indagini sono ancora in corso. La donna ferita ad un braccio non è in pericolo di vita.