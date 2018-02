A Ventimiglia i volontari della Croce Rossa di concerto con l’amministrazione hanno iniziato a far sfollare i migranti che dimorano sul greto del fiume Roja, a causa dell’ondata di neve e gelo. Sono 40 gli stranieri, di cui 20 uomini, 15 donne e 5 bambini, portati a bordo di un pullman al vicino centro di accoglienza del Parco Roja. “Nel centro possono godere di un pasto caldo, un posto dove ripararsi e una doccia calda. Sono in corso sopralluoghi per verificare la presenza nel greto del fiume di altri migranti” dice all’Ansa Vincenzo Palmero, commissario della Croce Rossa a Ventimiglia.