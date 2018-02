Rimonta vanificata sul più bello per l’Airole FC nella quattordicesima giornata della regular season di Serie C di futsal. I ragazzi allenati da Franco Basta, impegnati fra le mura amiche contro l’Atletico San Lorenzo, hanno ceduto per 6-5 dopo essere stati abili nel recuperare una partita che aveva visto il primo tempo chiudersi per 2-5 a favore degli ospiti.

Il poker di Bosio e la rete di Biancheri hanno invece solo dato l’illusione di poter rimettere in carreggiata un match che ha offerto addirittura all’Airole l’occasione di un insperato vantaggio prima della doccia fredda finale. La quarta sconfitta in campionato, sempre di misura, non ha comunque scalfito le grandi possibilità in chiave playoff: “Il secondo posto è assolutamente alla nostra portata – ha commentato il Presidente Stefano Ricci – la prossima gara in trasferta a Taggia sarà determinante in tal senso. Per quanto riguarda la partita col San Lorenzo siamo stati bravi e coraggiosi nel credere nella rimonta dopo aver sbagliato l’approccio iniziale ma gli avversari sono stati ancor più bravi nel mantenere la calma e tornare definitivamente in vantaggio.”

Grande attesa quindi per la sfida di venerdì prossimo al Marzocchini di Taggia che si preannuncia sicuramente spettacolare dopo l’8-7 dell’andata a favore dell’Airole.