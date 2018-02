La società, i dirigenti e gli allenatori, dopo essere venuti a conoscenza della scomparsa di Fabrizio Ricci, esprimono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia.

“Siamo tutti sconvolti da questa triste notizia” – fa sapere la società – “Conoscevamo bene Fabrizio visto che era il padre di un nostro giocatore. Samuel fino all’anno scorso indossava la maglia biancorossa nei 2004. Per molti era un amico, mandiamo perciò le nostre più sincere condoglianze a tutta la famiglia”.

“Personalmente sono molto addolorato visto che abbiamo condiviso tanti momenti allenando il figlio. Fabrizio Ricci era una persona solare e sempre presente a sostenere il proprio figlio, nostro ex portiere dei 2004, che ho avuto il piacere di allenare per diverse stagioni” dichiara l’allenatore Ivan Busacca.