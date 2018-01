Un uomo di 46 anni, a casa della superficie umida del balcone di casa, è scivolato ed è caduto dal primo piano del proprio alloggio, finendo nel cortile di una scuola e riportando un grave trauma cranico.

E’ accaduto a Mentone in avenue du Doyen Jean-Lépine alla scuola materna Robert-Debré. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pasteur 2 a Nizza, dove ora è ricoverato in rianimazione. Le forze dell’ordine di Mentone hanno scartato le ipotesi di suicidio o di atto criminale, privilegiando la caduta accidentale, come riporta “Nice Matin”.