All’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Sanremo – già convocato, con nota Prot. Gen. n. 4686 del 18.1.2018, in adunanza ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per oggi, lunedì 29 gennaio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 – vengono aggiunti, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale, i seguenti punti:

7) SETTORE SERVIZI FINAZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI – SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ PER L’ANNO 2018. PROP. N.3/2018

8) SETTORE SERVIZI FINAZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI – SERVIZIO CONTROLLO E PARTECIPAZIONI ESTERNE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2018-2027 PROMOSSO DALLA REGIONE LIGURIA – APPROVAZIONE.

SI PROPONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

PROP. N. 4/2018