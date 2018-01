L’ex allenatore delle giovanili del Ventimiglia Daniele Predoti ha perso la madre, Carmela “Melina” Taverniti, deceduta all’età di 69 anni. In questi giorni difficili per la famiglia dell’ex coach, il presidente Savarino e i tesserati del club ventimigliese si sentono particolarmente vicini a Daniele, al padre Domenico e alla sorella Anna.

La messa funebre si è svolta ieri pomeriggio nella cappella della Marina San Giuseppe, la salma in seguito è stata inumata nel cimitero di Roverino.