A Sanremo durante il Festival, come misura antiterrorismo, sarà chiuso il parcheggio del Palafiori. Verranno a mancare 200 posti auto nel momento di massima affluenza in città. Il Comune sta cercando spazi alternativi

in centro. Sarà usata la passeggiata corso Trento Trieste tra Permare e il Morgana. Potranno essere recuperati circa 80 posti. Ancora un centinaio di posti sarà individuato nella zona, altri nell’area del lungomare Calvino, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.