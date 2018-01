Con un netto successo per 3 set a 0 il Grafiche Amadeo Sanremo sconfigge il Volley Futura Avis Bertoni e si allontana definitivamente dalla zona bassa della classifica. I ragazzi del Grafiche, nonostante un secondo set vinto ai vantaggi, non hanno mai visto in discussione il risultato finale.

Vinto il primo set per 25 a 11 il secondo si è giocato ai vantaggi per alcune disattenzioni e superficialità del Grafiche Amadeo, ma è stato ugualmente vinto per 27 a 25. Nel terzo il Grafiche Amadeo si è imposto per 25 a 20.

Domenica 28 gennaio si terrà un importante incontro con il Volley Finale.

Dopo due ore di gara, intensa combattuta, con continui ribaltamenti di risultato la squadra femminile del Grafiche Amadeo Sanremo soccombe a genova contro il Volley Acli per 3 set a 2.

La formazione matuziana rimaneggiata in alcuni ruoli e con qualche defezione, parte male e perde i primi 2 set per 25 a 18 e 25 a 21,ma per orgoglio e volontà ribalta il risultato vincendo il terzo set per 25 a 19 ed un combattutissimo 4 set per 27 a 25.

Il quinto e decisivo set è stato giocato punto a punto per le prime frazioni di gara poi le genovesi sono andate avanti per 13 a 8. Qui è ripartita la rimonta delle ragazze di Sanremo fino al 13 pari ma poi con due belle giocate le genovesi si sono imposte per 15 a 13.

Nonostante la sconfitta, la gara è stata ben interpretata dalle giocatrici specialmente da Alice Adamo, causa assenza per motivi di studio della palleggiatrice Balestracci, catapultata nel ruolo di palleggiatore titolare.

Grazie al punto conseguito le ragazze del Grafiche Amadeo rimangono al quarto posto in zona alta della classifica.