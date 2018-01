Quattro verbali amministrativi per abbandono rifiuti, 6 notizie di reato inviate in Procura, 6 accertamenti edilizi per segnalazioni di presunti abusi, 12 sinistri stradali rilevati di cui 8 con feriti, 86 rapporti di servizio, 3486 punti decurtati sulle patenti di guida, 3790 contravvenzioni per un totale accertato di € 342.542,80. Questi sono i numeri, in estrema sintesi, dell’attività svolta dalla Polizia Locale di Riva Ligure, guidata dal Comandante Giuseppe Marsiglia, nell’anno 2017.

“Ringrazio i miei Agenti – commenta il Comandante Giuseppe Marsiglia – per quanto hanno fatto nell’anno appena trascorso e per quanto sapranno fare nel 2018, affinché si possa riuscire a raggiungere gli obiettivi fissati, tenendo sempre presente la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.”

Il Comando, oltre a garantire i servizi di routine, tra i quali il controllo dell’entrata e dell’uscita degli alunni della Scuola Primaria, gli accertamenti anagrafici, ben 125, anche per conto di altri Enti Pubblici, la presenza costante durante tutte le manifestazioni, il presidio del mercato settimanale del lunedì, si è contraddistinto per aver completato diversi progetti fortemente voluti dal Sindaco Giorgio Giuffra e dalla sua Amministrazione.

Durante il 2017, infatti, è stato potenziato il già operativo servizio di controllo del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, con personale dotato di biciclette; sono stati effettuati numerosi controlli sulla SS1 Aurelia, mediante apparecchiatura elettronica rilevante i veicoli senza assicurazione e/o revisione nonché rubati; è stato acquisito un nuovo sistema di lettura ottica, che sarà funzionante in Via Nino Bixio e completerà così il monitoraggio di tutti gli accessi carrabili del centro storico, delle targhe dei veicoli in transito nelle Aree pedonali (AP) e Zone a Traffico Limitato (ZTL), con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e sviluppare una mobilità sostenibile, di ridurre l’inquinamento, di proteggere e riqualificare le zone di maggior pregio architettonico ed urbanistico della città; è stata accresciuta la dotazione tecnica del Comando, mediante l’acquisto di un etilometro portatile per verificare il tasso alcolemico dei conducenti e le sostituzioni del mezzo di istituto con un nuovo crossover equipaggiato con tutta la strumentazione necessaria e delle armi con le Beretta APX di ultima generazione.

“I risultati raggiunti dalla nostra Polizia Locale, nel 2017, – dichiara il Sindaco Giorgio Giuffra – confermano la capacità del Comandante Marsiglia e dei suoi Agenti, ai quali va il mio personale ringraziamento, di soddisfare le necessità della cittadinanza in tema di legalità, di sicurezza e di viabilità. Anche per il 2018, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, – prosegue il Sindaco – la Civica Amministrazione si è posta quale obiettivo strategico e primario di puntare su di un Nucleo sempre più efficiente e moderno. Certe tematiche, quali la sicurezza ed i servizi resi all’utenza, meritano uno sforzo importante nei fatti e non solo nelle parole”.

In tal senso, gli obiettivi minimi per il 2018 sono di potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, che già attualmente conta ben 19 telecamere, con l’obiettivo primario, in considerazione dell’imminente avvio del servizio di igiene urbana porta-a-porta, di incrementare il controllo per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, combattendo l’abbandono di rifiuti per strada e prevenire la formazione di micro discariche abusive; di realizzare tre nuovi attraversamenti sulla Via Aurelia, nella zona compresa tra la Curva del Don ed il confine con Taggia, finalmente illuminati di notte e con strisce evidenziate.

Qualora le risorse lo permettessero, non sono comunque escluse altre novità che, riprendendo le dichiarazioni del Sindaco, dovranno in ogni qual modo soddisfare le necessità della cittadinanza in tema di legalità, di sicurezza e di viabilità.