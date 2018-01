Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Una finestra di una delle aule dell’Istituto per Geometri della città di confine si è frantumata a causa del vento. Nessun ferito tra gli alunni della classe 2 G che si trovavano nell’aula per la regolare lezione.