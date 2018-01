Una buona Rari Nantes Imperia perde a Bogliasco 12-7, contro le vice campionesse d’Italia, nella prima giornata del Girone Ligure Under19.

L’allenatrice Merci Stieber, a fine gara, si dirà comunque soddisfatta della prova delle sue ragazze che hanno combattuto fino all’ultima sirena. Ad aprire il tabellino, era stata Garibbo: la numero 2 giallorossa aveva accorciato il doppio vantaggio bogliaschino.

A cavallo tra il secondo ed il terzo periodo, però, le padrone di casa mettevano un buon margine nel punteggio. Partita chiusa? No, la Rari ha ancora la determinazione per rialzare la testa con le reti di Garibbo (poker personale per lei), Accordino (doppietta finale) e Mirabella.

In una trasferta combattuta alle giallorosse è mancato soltanto il risultato, nonostante alcune indisponibilità. Al termine del match, Stieber afferma:” Le ragazze hanno fatto quanto chiesto. Lavoriamo forte per migliorare ogni giorno!”

BOGLIASCO BENE – R.N.IMPERIA 12-7

(2-1; 6-3; 2-0; 2-3)

Bogliasco: Imperatrice, Sbrana, Bettini 2, Carpeneto, Maugeri 1, Santinelli 1, Pisacane, Cocchiere, Bottiglieri 3, Franci 1, Pisacane M. 3, Falconi.

Imperia: DiMattia, Garibbo 4, Platania, Greggio, Ruma, Mirabella 1, Amoretti, Accordino 2, Polverino, Sattin, Giai. All.: Stieber