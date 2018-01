CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

10^ Giornata 13/01/18

Tigullio Volley Project – Maurina Strescino Imperia 2–3 (18/25-25/23-25/22-14/25-10/15)

Si apre con una vittoria il 2018 della Maurina Strescino. Le bianco azzurre di Roberto Gavi ottengono due preziosi punti al palasport di Santa Margherita Ligure nella gara che le vedeva opposte alle levantine del Tigullio Volley Project, formazione che occupa il 4° posto della classifica generale.

Una partita dai più volti quella disputata da Sciolè e compagne: un primo set al limite della perfezione, chiuso agevolmente 25/18; un secondo e terzo set giocati in modo altalenante che le “maurine” regalavano alle avversarie (23/25-22/25); nel quarto e quinto set si rivedeva la Maurina di inizio gara che, con due frazioni senza alcuna sbavatura (25/14-15/10), concludeva con una meritata vittoria l’incontro.

Prossimo impegno per la Maurina Strescino sabato 20 gennaio alle 21 al Palazzetto dello Sport di Imperia con il Gabbiano di Andora, in una gara dal sapore di un “derby”, visto che nella formazione andorese militano alcune giocatrici che in passato avevano vestito la maglia bianco azzurra.