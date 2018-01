Ieri, nella chiesa dell’Immacolata Concezione (Terrasanta) sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Genci, ex

Comandante della caserma dei Carabinieri nella città delle palme, mancato all’età di 78 anni. Era andato in pensione nel 1997, dopo 40 anni di attività. Nel 2007, pur essendo in congedo, aveva scovato un uomo che non aveva saldato il conto dell’albergo (lo aveva già arrestato nel 1993 per lo stesso motivo) come ricorda Daniela Borghi su “La Stampa”.