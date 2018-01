Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Sanremo| Tragedia inspiegabile ha colpito la famiglia di Alessandro Grosso 40 anni padre di due bambini autista della Riviera Trasporti deceduto in seguito alle complicazioni insorte dopo aver contratto il Morbillo una malattia comune che però può portare complicazioni Anche letali indipendentemente dall’età del paziente. Alessandro Grosso era molto conosciuto a Sanremo dove risiedeva.