La sosta dei campionati minori ha permesso il recupero degli incontri non disputati nel mese di dicembre per il cattivo tempo.

In Eccellenza, dopo la gara disputata ieri fra Busalla e Rivarolese, con la vittoria degli ospiti per 2 a 1, oggi si sono giocati gli incontri

Rapallo – Vado 2 – 1 e

Moconesi Fontanab. – Fezzanese 2 – 7

In base a questi risultati la classifica al giro di boa è questa:

La Classifica di Eccellenza dopo la 15a Giornata

Fezzanese 32

Vado 31

Football Genova Calcio 29

Rivarolese 27

Imperia 26

Pietra Ligure 25

Sammargheritese 25

Ventimiglia 21

Molassana 21

Valdivara 18

Busalla 17

F.S. Sestrese 17

Albenga 17

Rapallo 11

Serra Riccò 10

Moconesi Fontanab. 1

In Promozione si sono disputati due recuperi:

Campese – Voltrese 2 – 4 e

Cairese – Arenzano 2 – 0

La Classifica dopo la 15a Giornata

Cairese 38

Arenzano 32

Alassio 32

Campomorone S.O. 29

Ospedaletti 29

Taggia 28

Bragno 24

Loanesi S.F. 21

Sant’Olcese 21

Voltrese 19

Legino 18

Ceriale P.C. 13

Borzoli 12

Campese 10

Praese 9

Pallare 8

Pareggio, infine in Prima Categoria fra

Camporosso – Quiliano & Valleggia 0 – 0

Classifica dopo la 14a Giornata

Don Bosco V. Intemelia 35

Veloce 34

Celle 32

Dianese e Golfo 26

San Stevese 26

Letimbro 25

Pontelungo 20

Speranza 20

Bordighera Sant’Ampelio 19

Aurora 18

Quiliano & Valleggia 16

Camporosso 15

Altarese 14

Sanremo 80 9

Sassello 6

San Bartolomeo 3