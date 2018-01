Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’Associazione Belle Epoque ha comunicato che, a causa delle annunciate condizioni meteorologiche avverse, verrà rinviato a data da destinarsi l’appuntamento “Cose d’altri tempi” mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e del curioso previsto per sabato 6 gennaio sul Corso Regina Margherita ad Ospedaletti.

Ospedaletti, rinviato per il previsto maltempo il mercatino dell’antiquariato in programma domani