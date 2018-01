Per il week end della Befana a Dolceacqua il Cinema Cristallo ripropone “Gli eroi del Natale” per i bambini, occasione per unire intrattenimento, simpatia, attenzione per le famiglie e contenuti della fede cristiana.

Per gli adulti presenta invece “L’insulto”, film acclamato a Venezia, candidato del Libano all’Oscar come miglior film straniero. La vicenda narrata dal film parte da un litigio nato da un banale incidente; una semplice questione privata tra i due protagonisti si trasforma in un conflitto di proporzioni incredibili e diventa a poco a poco un caso nazionale. Il film è l’occasione per conoscere meglio la situazione conflittuale del Libano ma anche per esplorare la nostra personale attitudine al conflitto.

Le proposte di questa prima settimana del nuovo anno segnano il percorso che l’Associazione Cristallo intende seguire anche in questo 2018: attenzione per le famiglie e i bambini, ma anche uno sguardo attento alla filmografia impegnata di tutte le provenienze.



L’insulto di Ziad Doueiri

giovedì 4 gennaio ore 21:00

venerdì 5 gennaio ore 17:30

sabato 6 gennaio ore 21:00

domenica 7 gennaio ore 17:30

‘Le parole cambiano tutto’, dice la frase di lancio del film, così come il recupero della memoria nella condivisione delle ferite, senza la pretesa del monopolio della sofferenza.

Gli eroi del Natale di Timothy Reckart

venerdì 5 gennaio ore 21:00

sabato 6 gennaio ore 17:30

Gli eroi del Natale, cartoon distribuito da Warner, è la storia di un gruppo di animali che partecipa al cammino che dall’Annunciazione porterà alla grotta di Betlemme.