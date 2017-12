Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Lunedì 1° gennaio 2018, alle ore 11.30, presso i “Bagni Tahiti” di Sanremo (Passeggiata Vittorio Emanuele II), avrà luogo il tradizionale “Cimento Invernale”. Il “Cimento Invernale”, giunto alla sua quarantacinquesima edizione, è organizzato dalla Canottieri Sanremo ASD con il Patrocinio del Comune di Sanremo. Tutta la cittadinanza ed i turisti sono invitati a partecipare a questo tradizionale ed immancabile appuntamento per iniziare il “Nuovo Anno” (2018) in allegria.