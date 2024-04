Whatsapp ha appena reso inutili i messaggi vocali: la novità che cambierà le vostre vite

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più usata al mondo è in continua evoluzione: introdotta una nuova funzionalità che migliorerà l’esperienza degli utenti.

Non esiste cellulare, tablet o computer in cui non sia installato WhatsApp. L’applicazione di proprietà di Meta ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, rendendo gli sms quasi obsoleti.

Non solo, tra le varie funzionalità oltre ai messaggi di testo, è possibile scambiare immagini, video e file audio, posizione geografica, documenti e informazioni di contatto tra due persone o in gruppi. Tuttavia, gli sviluppatori del software sono sempre a lavoro per introdurre migliorie anche per contrastare la concorrenza di applicazioni simili di competitors (Telegram su tutte). In un panorama digitale in continua evoluzione, diventa cruciale allettare gli utenti con idee fresche e nuove poiché le loro aspettative crescono nel tempo. L’innovazione costantemente è un must.

WhatsApp introduce una funzionalità rivoluzionaria: gli utenti non vedono l’ora di provarla

Nel sito di settore Wabetainfo.com, era stato annunciato che l’aggiornamento di WhatsApp per iOS 24.6.77, avrebbe introdotto una funzionalità per registrare e inviare messaggi video nelle conversazioni.

Ma in cosa consiste? In poche parole, gli utenti avranno la possibilità di condividere note video istantanee della durata massima di 60 secondi. Basterà premere a lungo il pulsante della fotocamera, posto accanto ai campi di testo nella finestra della chat. Questi messaggi video saranno privati e non si possono salvare, condividere o inoltrare dopo la ricezione.

Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.9.30, disponibile su Google Play Store, l’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta sta implementando la funzionalità per inoltrare i videomessaggi in uscita. Già alcuni beta tester hanno potuto sperimentare questo nuovo strumento. Negli aggiornamenti precedenti non era possibile inoltrare i videomessaggi. Il processo era più complicato: bisognava, infatti, registrare manualmente un nuovo video o affidarsi alla registrazione dello schermo, per poterle condividere successivamente con i contatti desiderati. Non era una soluzione efficiente. Adesso questo processo è reso più rapido e sicuro.

L’introduzione di questa funzionalità consente di condividere velocemente videomessaggi con più contatti senza dover ricreare lo stesso contenuto più volte. Immaginate il risparmio di tempo!

Ricordiamo sempre che viviamo in un’epoca in cui la sicurezza informatica è una priorità e una preoccupazione sempre più pressante. WhatsApp fa uso della crittografia end-to-end grazie alla quale nessuno, compreso Google e terze parti, potrà leggere le vostre conversazioni.