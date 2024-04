Più ti preoccupi e più si allontanano: questi segni in amore pensano solo a loro stessi

Non è raro incontrare persone egoiste in amore. Se appartengono a questi segni zodiacali lo sono di sicuro, meglio tenersi alla larga!

Quando pensiamo al partner che vorremmo avere accanto per tutta la vita, spesso immaginiamo una persona leale e generosa, in grado di sostenerci nei momenti più difficili e di incoraggiarci quando ci sentiamo abbattuti.

È esattamente così che dovrebbero funzionare le relazioni d’amore ma alcune persone non sono affatto portate a instaurare questo tipo di rapporto. Al contrario, coloro che appartengono a determinati segni tendono a essere tremendamente egoisti, pensando esclusivamente a loro stessi e al loro vantaggio. In amore è meglio perderli che trovarli.

I segni zodiacali più egoisti in amore

GEMELLI – Questo segno è probabilmente il più infedele dello zodiaco. I Gemelli tendono a seguire l’istinto in ogni occasione, soprattutto quando vengono attratti da una persona conosciuta da poco. In quel caso, infatti, scatta in loro l’istinto del seduttore e fanno di tutto per attirare a sé la nuova “preda”. Non si fanno alcuno scrupolo a mentire ed alterare un po’ la realtà intorno a sé, mostrandosi spesso migliori di quello che sono davvero e poi, magari quando l’altra persona si è davvero innamorata, spariscono perché il loro interesse è già crollato.

SAGITTARIO – Questo segno è molto concentrato su se stesso in qualsiasi ambito della propria vita. Si tratta infatti di un segno che spinge all’esplorazione, alla scoperta e al raggiungimento di obiettivi sempre nuovi. Per questo motivo, il Sagittario è spesso una persona piuttosto egoista e lo è anche in amore. Non riesce a comprendere le esigenze del partner ma non perché non voglia, soltanto perché tutte le sue energie sono concentrate su di sé e sui propri progetti: per l’altra persona rimane pochissimo spazio! Com’è ovvio, con questo atteggiamento il Sagittario tende a provocare moltissima sofferenza nei propri partner.

CANCRO – Le persone del segno del cancro alternano momenti di grande generosità a momenti di grande egoismo. Purtroppo l’amore mette in luce soprattutto il suo egoismo e la sua necessità di mettere le sue esigenze sempre al centro del rapporto. Il Cancro è la classica persona in grado di mettere il muso per giorni o di rinfacciare un errore dopo mesi soltanto perché il partner non gli ha dimostrato tutto l’affetto, il sostegno e le attenzioni che desiderava. È anche vero che a suo modo il Cancro cerca di ricambiare, ma non ci riesce sempre benissimo. I nati sotto questo segno in amore sono davvero impegnativi.