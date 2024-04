Bonifici bancari: questo importo fa scattare automaticamente i controlli del Fisco

Il decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007 impone controlli molto stringenti. Ecco le cifre da tenere presenti.

L’attenzione del Fisco si concentra su molteplici ambiti, dall’accurato adempimento fiscale al versamento dei tributi, fino ai movimenti finanziari. Un alleato fondamentale in questa battaglia è rappresentato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Oggi ci concentriamo sugli importi dei bonifici bancari, che possono causare non pochi problemi.

Secondo quanto riportato sul sito della UIF, il decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007 impone a specifici soggetti, come intermediari bancari ed operatori finanziari, di segnalare all’UIF operazioni sospette. Queste includono movimenti di denaro che potrebbero essere legati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o che provengano da attività criminali. Tale obbligo si estende anche a operazioni sospette riguardanti il finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

In particolare: “Per gli enti creditizi e finanziari trovano diretta applicazione i regolamenti comunitari in vigore (Regolamento UE n. 267/2012 per l’Iran e Regolamento UE n. 1509/2007 per la Corea del Nord) e il Provvedimento del 27 maggio 2009 della Banca d’Italia, che estendono l’obbligo segnaletico all’ulteriore ipotesi di sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”.

Bonifici bancari: l’importo che fa scattare i controlli

La segnalazione di operazioni sospette è basata su una valutazione completa degli elementi delle transazioni disponibili, inclusi quelli oggettivi e soggettivi, e può essere effettuata anche in base a criteri come l’entità e la natura delle operazioni, nonché il coinvolgimento di determinati soggetti. L’UIF esegue controlli sulle anomalie segnalate e, se necessario, richiede ulteriori chiarimenti, fornendo infine i risultati delle indagini alle autorità competenti.

Un aspetto cruciale è che gli istituti di credito sono tenuti a segnalare all’UIF della Banca d’Italia tutte le transazioni di denaro superiori a 5.000 euro. In particolare, si consiglia di prestare attenzione alle transazioni superiori a 15.000 euro destinate a soggetti con conti esteri, poiché tali movimenti possono attirare l’attenzione del Fisco. È consigliabile specificare chiaramente nella causale il motivo di tali trasferimenti per evitare inconvenienti di qualsiasi natura.

In definitiva, l’UIF svolge un ruolo cruciale nel monitorare i movimenti finanziari sospetti e nel garantire la trasparenza e l’integrità del sistema finanziario, lavorando in stretta collaborazione con le autorità competenti per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.