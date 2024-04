Il cane del vicino abbaia troppo? Hai diritto ad un risarcimento danni da 2.700 euro

Il tuo vicino ha un cane fastidioso e rumoroso? È il momento di chiedere i danni: hai diritto fino a 2700 euro di risarcimento.

La convivenza tra vicini non è sempre facile. Del resto, si tratta pur sempre di estranei costretti a condividere un palazzo che, se fatto di pareti sottili, può diventare una gabbia. Non sempre ci si trova a convivere con persone che hanno rispetto per gli altri e che hanno la delicatezza di pensare che accanto abita qualcuno con la propria vita e le proprie esigenze. Uno dei grandi problemi, motivo di dispute, litigi, urla e chiamate ai carabinieri in piena notte sono i cani.

I nostri amici a quattro zampe, luci dei nostri occhi possono diventare una spina nel fianco del vicini di casa, specialmente se sono cani molto rumorosi e che abbaiano dalla mattina alla sera. Certo non si può spiegare ai nostri amici pelosi di fare meno rumore e abbaiare di meno, questo è chiaro. Eppure se il vostro vicino di casa ha un amico peloso particolarmente rumoroso, potreste ottenere un risarcimento davvero ingente. Ma devono sussistere alcune condizioni.

Il cane del tuo vicino abbaia tutto il giorno e ti disturba? Potresti ottenere un risarcimento di quasi 3000 euro

Per capire come muoversi quando si entra in un condominio, sia che le persone rumorose siamo noi, sia che lo siano i nostri vicini, bisogna consultare un documento sacro per tutte queste questioni: il regolamento di condominio. Stipulato e firmato di comune accordo con tutti i proprietari e gli inquilini delle case del condominio, serve a regolare qualunque cosa: dalle luci, al possesso di animali domestici, alle bici in cortile, ai rumori che si possono o non si possono fare a determinate ore del giorno.

Appellandosi ovviamente anche al senso comune, è nel regolamento di condominio che è specificato anche quando un rumore è considerato molesto. E nella maggior parte dei casi un abbaiare costante e in orari improponibili dei cani è considerato tale. Ma come fare? L’abbaiare dei cani andrebbe a ricadere nel reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, punibile persino con un arresto nel peggiore dei casi.

Naturalmente è necessario valutare caso per caso e condominio per condominio. Se avete un vicino con un cane molto rumoroso, appellatevi ad un avvocato e potreste ricevere un’ottima ricompensa per tutte le notti insonni.