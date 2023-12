Vongole, attenzione a come le conservi: la verità sulla conservazione post cottura

Ti sei mai chiesto in che modo vadano conservate le vongole? Questo è il miglior modo di farlo: non sbagliare.

Fra i prodotti alimentari più buoni da mangiare possiamo trovare le vongole. Si possono conservare in tanti modi differenti tra loro. Qualcuno pensa anche a congelarle, così da consumarle in un secondo momento. Non è una cattiva idea in fin dei conti. Tuttavia è importante tenere a mente delle considerazioni per conservare correttamente le vongole.

Tanto per iniziare bisogna capire perché è importante conservare le vongole. Si tratta di una pratica intelligente per non gettare via il cibo in eccesso. Inoltre sono d’aiuto per la preparazione di un pasto come si deve. Insomma, le vongole non devono essere sprecate inutilmente. Andiamo avanti per capire come distinguere le vongole che vanno conservate da quelle invece sono da scartare.

Non sai come conservare le vongole? Questo è ciò che devi sapere: nessuno lo tiene a mente

Si devono gettare via quelle che hanno i gusci rotti o aperti. Le vongole fresche, invece, non si apriranno e l’interno non perderà il liquido. Andranno messe nella parte più in basso del frigorifero (o quella più fredda se serve). Ma se vogliamo conservare le vongole rotte, si può pensare di fare metterle al sicuro come quelle integre. In alternativa il congelatore è una buona opzione per chi vuole conservarle.

Se siete interessati a mettere da parte le vongole cotte, basterà ripetere la prima procedura indicata. Riponetele in un contenitore a chiusura ermetica ed aggiungeteci del liquido filtrato. Ricordate che le vongole crude andranno spurgate e fatte in padella. Si dovranno conservare nel congelatore per almeno 30 giorni.

Durante la fase di scongelamento dal freezer è importante seguire la procedura corretta. Difatti dovranno essere inserite subito nel frigorifero. Se sono crude mettetele in una ciotola con acqua e sale per spurgarle (due volte). Le vongole cotte sono pronte all’uso per ogni tipo di ricetta invece. Questo è ciò che c’è da sapere sulle vongole. Non dimenticate queste informazioni per non correre alcun tipo di pericolo.