Valentina Vignali infiamma il web per Natale: le vacanze ad Abu Dhabi sono bollenti – FOTO

Valentina Vignali si prepara al Natale così: in spiaggia ad Abu Dhabi in costume, sensualità assoluta che infiamma il web – FOTO

Valentina Vignali regala ancora una volta al web tutta la sua bellezza e, questa volta, lo fa direttamente durante le vacanze effettuate per il ponte dell’Immacolata, la prima delle tante festività che, come di consueto, hanno spazio a dicembre.

La showgirl, modella, cestista e cantante riminese è da tempo un’icona indiscussa di sensualità sia del nostro mondo dello spettacolo che del web: col suo talento poliedrico è costantemente sotto i riflettori ma, tra un progetto lavorativo e l’altro, quando decide di mostrarsi la temperatura con lei è sempre altissima.

Tramite i social, direttamente da Abu Dhabi, ha ora infiammato l’atmosfera mostrandosi in bikini direttamente dalle spiagge della capitale degli Emirati Arabi: una visione divina che lascia completamente senza fiato. Eccola così, la sua sensualità pare non avere come al solito confini.

Valentina Vignali sensazionale in costume: da Abu Dhabi infiamma il web – FOTO

Con un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentina Vignali ha mostrato parte dei suoi recenti giorni felici negli Emirati Arabi, nello specifico ad Abu Dhabi, lontana dal freddo dell’inverno italiano. Le calde temperature permettono quindi alla cestista di sfoggiare un bikini da urlo in spiaggia: a vederla così, la temperatura dei social sale vertiginosamente…

Bellissima in riva al mare, la Vignali indossa un costume giallo che mette in risalto il suo corpo marmoreo: con le lunghissime e toniche gambe e il florido décollété contenuto a stento, per un concentrato di fascino e sensualità, Valentina manda direttamente tutti quanti in tilt.

Tantissimi i like arrivati al post, così come a migliaia i commenti lasciati dai fan: per lei, come al solito, si sprecano parole al miele e dediche d’amore. “Che posti meravigliosi Vale!!!😍 e che fisico paura che hai🔝🔝🔝🔝” scrive una fan, mentre un altro aggiunge: “Che statua fantastica 😍😍😍😍👏👏👏👏👏”; scolpita nella sua bellezza e amata per la sua personalità, la Vignali fa battere i cuori di tutti.