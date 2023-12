Uomini e Donne, Ernesto torna in studio per Ida completamente diverso: ecco com’era anni fa

Ernesto ritorna a Uomini e Donne dopo tantissimi anni per corteggiare Ida Platano: ve lo ricordate? In passato era diversissimo – FOTO

Uomini e Donne si prepara alla pausa natalizia (quest’anno più lunga del previsto) con delle puntate decisamente infiammate; Marcello ha avuto un accesso confronto con Jasna al centro studio, anche se comunque i due sembrano essere davvero molto legati, mentre Virginia si è mostrata furiosa con Cristian dopo l’esterna con Valentina.

Rimanendo sempre sul trono classico, Ida ha questa volta portato in esterna David, anche se a prendersi la scena è stato poi il ritorno in studio di Ernesto Russo, sceso appositamente come nuovo corteggiatore della tronista.

Il look “rock” del corteggiatore ha subito attirato l’attenzione, con Tina che si è lasciata andare a qualche battuta e Gianni che, invece, riconosce nell’uomo un viso familiare. Infatti, Ernesto è già stato a Uomini e Donne tanti anni fa, nel 2015: a distanza di 8 anni, però, ha cambiato decisamente aspetto e infatti in tanti non lo hanno riconosciuto.

Ernesto Russo torna a Uomini e Donne diversissimo: ecco com’era tanti anni fa – FOTO

Nella sua prima partecipazione a Uomini e Donne, conclusa poi con l’uscita dal programma insieme a Laura Cola, anche se alla fine la storia tra i due non è andata bene. Tanti anni fa, comunque, il nuovo corteggiatore di Ida aveva i capelli molto più corti e la barba più rada, sempre però dotato di molto fascino:

Ida ha deciso di farlo rimanere in studio e presto inizierà a frequentarlo: sarà lui, alla fine del percorso, la scelta della tronista, oppure Ida deciderà di proseguire lasciando solamente David e Mario, con cui appunto ha già avuto modo di uscire? Nelle prossime settimane, lo scopriremo…

Il ritorno di Ernesto è sicuramente gradito in studio: dal canto suo, lui è sempre stato legato al programma, tanto che dopo la fine della storia con Laura ha frequentato un’altra conoscenza del trono over, Laura Laureti. Piccola curiosità: ha fatto anche una comparsa nella fiction Rai I Medici, interpretando un soldato dell’esercito Sforza!