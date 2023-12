Milan alla ricerca di una nuova punta: il rinforzo in attacco arriva dall’Andalusia?

Il calciomercato di riparazione si avvicina, e questo permetterà alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Tra le società che intendono muoversi in maniera concreta troviamo il Milan, che ha urgente bisogno di nuovi innesti per cercare di restare ai vertici del campionato.

I rossoneri si trovano attualmente terzi, addirittura a meno nove dall’Inter capolista che non sbaglia un colpo. Il reparto che necessita di ulteriori rinforzi è senza dubbio l’attacco, che in questi primi mesi di stagione ha mostrato diverse lacune. L’età di Giroud avanza, e questo sta portando la dirigenza a cercare un attaccante che sappia raccoglierne l’eredità.

Discorso diverso per quanto riguarda Luka Jovic, che non convince ne società ne allenatore: salvo clamorosi ripensamenti l’ex attaccante del Real Madrid farà ritorno a Firenze, con il Milan che a quel punto sarà chiamato ad inserire un nuovo attaccante in rosa. Tra i vari profili monitorati, quello che intriga di più gioca nel Siviglia.

Il Milan punta En-Nesyri, il Siviglia può lasciarlo partite: possibile assalto a gennaio

Come già accennato, il Milan sta lavorando sotto traccia per mettere a segno dei colpi nel mercato di riparazione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera è Youssef En-Nesyri del Siviglia. L’attaccante marocchino sta disputando una buona stagione con la maglia del club andaluso, che lo vede aver messo a segno nove reti in ventuno partite disputate. Già in estate i rossoneri provarono a portarlo a Milano, ma l’offerta da 5 milioni per il prestito più 25 per un eventuale riscatto non trovò il gradimento del club spagnolo.

Ora però le cose potrebbero cambiare, visto che a gennaio il calciatore si troverà ad un anno e mezzo dalla scadenza. Proprio per questo il Siviglia può decidere di abbassare le proprie pretese, con il Milan pronto ad affondare in caso di apertura da parte della dirigenza spagnola. Si tratterebbe di un grande colpo per la società rossonera, che andrebbe ad aggiungere alla rosa di Pioli un attaccante dalla grande esperienza europea.

En-Nesyri accetterebbe di buon grado la destinazione rossonera, e questo può risultare un fattore importante per il buon esito della trattativa. Il Siviglia è pronto a cederlo, ora sta al Milan fare un passo concreto: En-Nesyri al Milan può diventare molto più di una semplice idea.