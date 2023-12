Melissa Satta si prepara al Natale: dolcissima col suo splendido bambino – FOTO

Melissa Satta prontissima al Natale, tra famiglia e amore: eccola dolcissima insieme al suo splendido bambino – FOTO

Melissa Satta si prepara a vivere il primo Natale in coppia con Matteo Berrettini, con cui ormai porta avanti da diverso tempo una storia d’amore: la conduttrice sta vivendo un momento magico della sua vita, felicissima anche per la nuova popolarità raggiunta in televisione.

A distanza di tanti anni dall’esordio come velina di Striscia la Notizia, la Satta è ad oggi un’affermata conduttrice sportiva, volto di Sky e coinvolta in Seria A col programma Goal Deejay; sui social è poi popolarissima e non manca mai, spesso anche coinvolta come modella, di mostrare la sua bellezza con scatti da urlo.

Di recente però, sui social, la conduttrice si è mostrata immersa nei preparativi natalizi insieme al suo splendido bambino, Maddox, più grande ogni giorno che passa e sempre più bello, oltre che simile a lei; eccoli così, il post dolcissimo fa immediatamente il pieno di like.

Melissa Satta si prepara al Natale col figlio Maddox: i due bellissimi sotto l’albero – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Melissa Satta si è mostrata direttamente sotto l’albero di Natale appena fatto insieme al figlio Maddox, lo splendido bambino nato nel 2014 dal matrimonio della conduttrice con Kevin Prince-Boateng, l’ex-calciatore di Genoa, Milan e Shalke 04.

Struccata e in pigiama, la Satta abbraccia è seduta col suo bellissimo figlio, pronta a respirare (tra amore e addobbi) pienamente la magia natalizia; il selfie è davvero dolcissimo e, in men che non si dica, ha commosso tutto il web facendo il pieno di like e di commenti.

“Super mamma Meli ❤️” scrive una fan, mentre arrivano tantissimi complimenti per entrambi e soprattutto per il piccolo Maddox, ogni giorno sempre più grande e davvero bellissimo. “Che bel bimbo che è ❤️” sottolinea infatti un’altra fan, ma di commenti così se ne leggono veramente a migliaia. Il Natale è alle porte e, con i suoi due uomini del cuore, Melissa si prepara a vivere delle stupende festività in famiglia.