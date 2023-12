Lazio, addio Immobile? Doppio colpo per Sarri, può arrivare il fedelissimo

La Lazio inizia a lavorare per quanto riguarda il sostituto di Ciro Immobile: il bomber campano, infatti, può chiudere la propria carriera lontano da Roma.

Ciro Immobile lontano dalla capitale non è solo una suggestione, ma potrebbe presto diventare realtà. I problemi avuti nel corso di questa stagione, stanno portando il bomber biancoceleste a prendere in seria considerazione la possibilità chiudere la propria carriera altrove.

Già in estate un paio di club arabi hanno provato a convincere l’attaccante azzurro, che, nonostante il ricco contratto messo sul tavolo, alla fine ha optato per la permanenza a Roma. I primi mesi di grande difficoltà che sta attraversando con la maglia biancoceleste, però, lo stanno portando a riflettere seriamente all’idea di provare un avventura in Arabia Saudita.

Nonostante il rifiuto della scorsa estate, infatti, le società arabe sono pronte a tornare alla carica già nel mese di gennaio, con la speranza che la risposta del bomber di Torre Annunziata sia positiva. Proprio per questo la Lazio non vuole farsi trovare impreparata, tanto da aver già individuato il possibile sostituto.

Immobile può lasciare la capitale, la Lazio ha individuato il sostituto: può arrivare dal Portogallo

Come detto, l’avventura di Ciro Immobile con la maglia della Lazio può concludersi a breve. Dopo quasi otto anni, infatti, il numero 17 sta pensando di chiudere altrove la propria carriera.

La Lazio non vuole farsi trovare impreparata, tanto da aver già individuato il possibile sostituto: stando a quanto riporta Il Messaggero, si tratta dell’attaccante del Benfica Rafa Silva, portoghese classe 1993. Il ragazzo, autore di sette reti e cinque assist in ventidue partite disputate tra campionato e coppe, è considerato il calciatore giusto da cui ripartire.

Nei pensieri del club biancoceleste, però, c’è anche la voglia di regalare a mister Sarri un nuovo innesto per le corsie esterne. Il nome più gettonato è quello di Lorenzo Insigne, che pare aver concluso la sua avventura in Canada. Questo interesse della Lazio nasce dalla possibilità di perdere sia Felipe Anderson che Pedro, che per motivi diversi possono salutare Roma: il brasiliano vedrà scadere il proprio contratto a giugno, e al momento il discorso rinnovo non sembra andare avanti. Discorso diverso per il campione spagnolo, che da mesi ha espresso la volontà di tornare a casa per concludere la sua carriera.

La Lazio, quindi, si appresta ad essere una delle grandi protagoniste del mercato di riparazione, per cercare di regalare al tecnico toscano qualche calciatore importante, in modo da risollevare una stagione insufficiente almeno per quanto riguarda il campionato.