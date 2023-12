Google, attenzione a cosa cerchi: evita questi argomenti se non vuoi rischiare

Se fai spesso ricerche su Google non cercare mai questi argomenti, sono assolutamente proibiti: ecco il motivo.

Molte persone si affidano a Google per fare ogni sorta di ricerca quotidiana. Può essere davvero utile per cercare risposte di tutti i tipi. Ma se da un lato è un’ottima idea, dall’altra è una situazione piuttosto pericolosa. Questo perché porta a dei problemi di privacy e sicurezza. Ci esponiamo troppo senza saperlo e mettiamo in pericolo le nostre informazioni personali.

Durante le ricerche su Google è importante fare attenzione ai siti che si visitano. Molte piattaforme memorizzano le informazioni degli utenti. In questo modo alcuni cybercriminali potrebbero riutilizzare quegli elementi in situazioni pericolose. Ciò significa che i siti web dannosi che visitiamo non sono per niente pochi. Come possiamo evitare di correre dei pericoli quando dobbiamo cercare degli argomenti sul mondo di Internet?

Non cercare questi argomenti sul web, potrebbero metterti in pericolo: è tutto vero

Per iniziare non dobbiamo cercare i contenuti in maniera troppo specifica. Sarà capitato almeno una volta di ritrovarsi un prodotto in un annuncio pubblicitario, lo stesso che avevamo cercato poco tempo prima. In questo caso succede perché lo abbiamo visto più e più volte nell’arco di poco tempo. Per evitarlo è sufficiente trovarlo solo una volta ed informarsi quanto più possibile. Non serve “abbondare” con le ricerche.

Non dimenticate che la prudenza non è mai troppa. Molti siti web possono tracciare la nostra posizione geografica se la funzione è attiva. E anche se venisse disattivata purtroppo non servirebbe a molto. Questo significa che dobbiamo fare attenzione agli avvisi che ci invia il nostro browser. Alle volte Google Chrome può metterci in guardia da alcuni “siti spia”.

Infine tenete a mente che Google registra tutte le nostre informazioni. Dobbiamo stare attenti a quali argomenti decidiamo di cercare. Per questa ragione è consigliato utilizzare la navigazione in incognito. Saremo protetti da alcune impostazioni ed eviteremo dei siti web raccolgano dati su di noi. Si tratta di un consiglio utile e che si ricollega a tutti gli altri.