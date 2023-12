Escursione pericolosa: 52enne salvato dai Vigili del Fuoco in elicottero

Un uomo è stato salvato dai Vigili del Fuoco in elicottero: stava facendo escursionismo. Che cosa era successo?

L’escursionismo è una delle attività più difficili che ci siano. L’abilità di arrampicarsi e di scalare lunghe vette non è semplice. Eppure c’è chi si allena duramente per imparare a farlo. Tuttavia può capitare che possano esserci dei problemi durante le escursioni. Qualcuno potrebbe mettere in pericolo la propria vita senza volerlo. Ed è quello che stava succedendo ad un uomo di 52 anni.

L’escursionista si è trovato in una brutta situazione durante una delle tante uscite che faceva. Era accompagnato dai suoi cani per non stare da solo. Ad un certo punto si era reso conto che si stava facendo molto tardi, e che avrebbe dovuto fare ritorno alla sua automobile. Scelta saggia dato che non poteva vedere più nulla. Ma è proprio in quel momento che ha iniziato a preoccuparsi.

Si perde durante una escursione e chiama i soccorsi: i Vigili del Fuoco intervengono subito

Dopo pochi minuti non riusciva più a riconoscere la strada di ritorno. Si era smarrito e temeva di perdersi in fretta. Prima di andare in panico, però, ha cominciato a ragionare per capire cosa fare. In quell’istante ha pensato che sarebbe stato il caso di chiedere aiuto. Così ha contattato il Comando dei Vigili del Fuoco, i quali non hanno perso tempo per raggiungerlo.

I Vigili del Fuoco hanno inviato l’elicottero “Drago 52” dal Reparto volo di Pescara. L’obiettivo era quello di andare dall’uomo per recuperarlo prima che facesse buio. In questo contesto l’intervento dell’elicottero si è rivelato essere molto importante. Infatti sono riusciti a localizzarlo senza problemi grazie anche alle sue indicazioni.

Per fortuna l’escursionista è stato ritrovato sano e salvo con i suoi cani. Anche se era stanco e molto provato da ciò che è successo, non si è sentito male ed è stato bene. Dopo essere tornato sulla terraferma con l’aiuto dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, il 52enne è stato riaccompagnato fino al suo veicolo.