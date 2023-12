Disney +, Marvel lancia una nuova serie: tutti i dettagli

Arriva la buona notizia per tutti i fan Marvel: presto una nuova serie in streaming su Disney+, ecco di che si tratta.

Marvel fa un grandissimo regalo agli appassionati di tutto il mondo in vista del Natale: mentre i film continuano a realizzare incassi da record nelle sale, oltre che a far evolvere il MCU, il mondo supereroistico della “Casa delle Idee” si espande sempre di più anche in streaming.

Il catalogo di Disney+ è infatti ricchissimo di prodotti Marvel e, per questo dicembre, tanti spettatori potranno beneficiare della seconda stagione della serie animata antologica What if…?, che continuerà a seguire il viaggio de l’Osservatore presentando diversi colpi di scena all’interno del vasto Universo Cinematografico Marvel.

Per la gioia di tutti, però, è ora finalmente arrivato anche l’annuncio ufficiale di una serie di cui, ormai da tempo, si stava parlando; ecco quali saranno i protagonisti e di cosa parlerà il nuovo progetto, tutti i dettagli a riguardo.

Annunciata una nuova serie Marvel per DIsney+: i dettagli che entusiasmano i fan

Confermando i rumors precedentemente emersi a riguardo, Marvel Animation ha ora finalmente annunciato Eyes of Wakanda, una nuova serie animata inserita all’interno del vasto mondo di Black Panther, interpretato sul grande schermo dal compianto Chadwick Boseman.

La serie è stata confermata proprio durante l’evento per la stampa dedicato all’uscita della seconda stagione di What if…?, prevista per il 22 dicembre; incentrata su Wakanda e sui suoi eroi (presentando una serie di guerrieri del passato e del presente) la serie andrà ad arricchire il catalogo animato Marvel sulla piattaforma streaming.

Al momento, Marvel Animation non ha rivelato ulteriori dettagli sulla trama o sulla data d’uscita, ma di certo nei prossimi mesi ne sapremo di più; molti fan, comunque, possono esultare ed aspettare già con ansia questa nuova serie. Oltre a Eyes of Wakanda, ci sono altre serie animate già in cantiere per la Marvel, tra cui lo spin-off di What if…?, Marvel Zombies, oltre a diverse sugli X-Men e anche su Spider-Man.