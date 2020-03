In provincia di Imperia aumenta il numero di medici e infermieri contagiati dal Coronavirus. A Imperia, tra casi positivi e sorveglianze, avrebbe interessato tre chirurghi, un chirurgo vascolare ed alcuni infermieri. All’ospedale di Sanremo, tra il personale sanitario si registra una mezza dozzina di casi positivi al Coronavirus, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

