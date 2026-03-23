Alcaraz, la frustrazione cresce: “Contro di me giocano tutti al massimo”

Alcaraz eliminato a Miami da Korda: lo sfogo sul livello degli avversari e la necessità di adattarsi in vista della stagione sulla terra.

Non è solo una sconfitta. È una sensazione che torna, quasi identica, a distanza di pochi giorni. Carlos Alcaraz aveva già lasciato filtrare qualcosa a Indian Wells, dopo una partita più complicata del previsto contro Arthur Rinderknech. A Miami, però, il discorso si è fatto più netto, quasi inevitabile.

L’eliminazione al terzo turno contro Sebastian Korda ha riportato tutto a galla. Durante il match, lo spagnolo si è girato verso il suo angolo e ha sbottato: “Non ne posso più, contro di me giocano tutti benissimo”. Una frase semplice, ma che fotografa un momento preciso della sua carriera. Non tanto tecnico, quanto mentale.

Perché quando sei in cima, cambia tutto. Cambiano le aspettative, cambia la percezione degli avversari. E cambia anche il modo in cui le partite si sviluppano.

Alcaraz e il peso di essere il riferimento

In conferenza stampa, Alcaraz ha provato a spiegarsi con lucidità. Senza cercare alibi, ma nemmeno nascondendo il fastidio. “È un po’ fastidioso vedere gli avversari esprimersi sempre oltre i propri limiti”, ha detto. Poi ha aggiunto quello che, probabilmente, è il punto centrale: “Forse giocano senza pressione. Contro di me hanno più da guadagnare che da perdere”.

È una dinamica classica nello sport di alto livello. Chi affronta il numero uno entra in campo con una libertà diversa. Rischia di più, accetta l’errore, alza il livello senza il peso del risultato. Dall’altra parte, invece, ogni occasione pesa di più.

E proprio lì si è decisa la partita contro Korda. Non tanto nei momenti di dominio, quanto in quelli di equilibrio. “Se avrò le mie occasioni, dovrò giocare meglio in quei punti”, ha ammesso Alcaraz. Un passaggio che racconta molto più della semplice sconfitta.

Perché il problema non è che gli altri giochino bene. È che, quando lo fanno, serve qualcosa in più per tenerli fuori dalla partita. E quel qualcosa, in questo momento, non sempre arriva.

Miami, segnali d’allarme: Alcaraz deve reagire

Il Sunshine Double, per Alcaraz, lascia più domande che risposte. A Indian Wells le difficoltà erano state gestite. A Miami, invece, si sono trasformate in uscita anticipata. E non è un episodio isolato: già lo scorso anno il percorso si era fermato subito, contro David Goffin.

La sfida con Korda ha avuto momenti complicati anche dal punto di vista emotivo. In campo, lo spagnolo si è lasciato andare a un’altra frase significativa: “Voglio andare a casa”. Non uno sfogo teatrale, ma una reazione istintiva, di chi avverte di non avere il controllo totale della situazione.

A fine partita, il tono è tornato più razionale. “Adesso torno a casa. Ho bisogno di rilassarmi con la mia famiglia e i miei amici per qualche giorno”. Una pausa necessaria, prima di cambiare superficie e prospettiva.

La stagione sulla terra è alle porte. È lì che Alcaraz ha costruito gran parte della sua identità tennistica, ed è lì che dovrà ritrovare continuità. Ma con una consapevolezza diversa: da qui in avanti, il livello degli altri non scenderà.

“So che d’ora in poi giocheranno così. Devo farmi trovare pronto”. Non è solo una dichiarazione. È un adattamento richiesto. Perché essere il punto di riferimento significa anche questo: accettare che, dall’altra parte della rete, ogni partita diventi una prova speciale.

E imparare a vincerla, anche quando l’altro gioca come se fosse la partita della vita.