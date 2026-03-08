La banana come il maiale: non buttare via niente (e soprattutto i filamenti)

I filamenti della banana non vanno tolti: sono il floema e contengono fibre, vitamine e minerali. Ecco perché non dovresti buttarli.

La scena è più o meno sempre la stessa. Si sbuccia una banana, si vedono quei piccoli fili chiari attaccati al frutto e, quasi automaticamente, li si tira via.

Ma siamo qui per raccontarvi una verità poco nota: quei filamenti hanno un nome preciso e una funzione molto chiara. Si chiamano floema e fanno parte del sistema di trasporto delle piante. In altre parole, sono i canali attraverso cui i nutrienti arrivano al frutto mentre cresce.

Non sono dunque un difetto, né una stranezza della banana: sono semplicemente una componente naturale della sua struttura. Senza il floema, quel frutto non si svilupperebbe correttamente.

Perché i filamenti della banana non andrebbero eliminati?

La spiegazione è piuttosto semplice: se il floema è il sistema che porta nutrimento al frutto durante la crescita, è logico che contenga sostanze utili anche dal punto di vista nutrizionale.

Secondo quanto spiegato dall’esperto, questi filamenti sono ricchi di vitamina A, vitamina B6, fibre e sali minerali, tra cui soprattutto il potassio. In sostanza, sono perfettamente commestibili e non esiste alcun motivo reale per eliminarli.

Anzi, eliminarli significa semplicemente togliere una parte del frutto che potrebbe tranquillamente essere consumata insieme al resto.

C’è anche un altro dettaglio interessante che spesso passa inosservato. I filamenti della banana possono dire qualcosa sullo stato di maturazione del frutto.

Quando si staccano facilmente mentre si sbuccia la banana, significa in genere che il frutto ha raggiunto un buon grado di maturazione ed è pronto per essere mangiato.

Non è una regola scientifica assoluta, ma è uno di quei piccoli segnali naturali che chi mangia frutta con una certa attenzione impara a riconoscere quasi senza pensarci.

Il principio della banana: non buttare via niente

In fondo la questione è quasi filosofica, oltre che alimentare. Esiste un vecchio modo di dire secondo cui del maiale non si butta via niente. Con la banana, in piccolo, succede qualcosa di simile.

Gran parte delle volte scartiamo parti di cibo semplicemente perché ci sembrano strane, poco estetiche o perché abbiamo sempre visto fare così. Non perché ci sia una reale ragione nutrizionale o sanitaria.

I filamenti della banana rientrano perfettamente in questa categoria. Non fanno male, non alterano il gusto del frutto e, al contrario, contribuiscono all’apporto di fibre e micronutrienti.

Se poi la banana viene utilizzata in preparazioni come frullati, smoothie o banana bread, il discorso diventa ancora più semplice.

In questi casi i filamenti si integrano completamente nell’impasto o nella bevanda e diventano indistinguibili dal resto del frutto. Eliminarli prima non cambia nulla dal punto di vista del risultato finale.

Per questo motivo il suggerimento degli esperti è piuttosto diretto: non c’è alcuna ragione per buttarli. Basta semplicemente ignorarli e mangiare la banana così com’è.