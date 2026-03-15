Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In: «Se n’è andata troppo presto»

Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In con parole commosse. Il racconto dell’amicizia ritrovata e delle ultime parole.

Mara Venier apre la puntata di Domenica In del 15 marzo con un ricordo che fatica a restare soltanto televisivo. La conduttrice prende la parola con la voce trattenuta e pensa subito a Enrica Bonaccorti, scomparsa pochi giorni fa dopo aver affrontato per alcuni mesi una malattia. Il pensiero è semplice e diretto, come spesso accade quando il dolore è recente.

«Lei vorrebbe essere ricordata con il sorriso», dice Venier in apertura. Poi si ferma un attimo. «Cercheremo di farlo. Non è facilissimo, perché se n’è andata troppo presto e in maniera molto veloce. Non me l’aspettavo proprio». Le lacrime arrivano ma restano contenute, quasi in punta di piedi.

Lo studio di Rai 1 si trasforma per qualche minuto in un luogo di memoria condivisa. Non solo televisione, ma soprattutto ricordi personali, amicizie, momenti vissuti lontano dalle telecamere.

Il ricordo degli amici in studio

Accanto a Mara Venier c’è Valerio Rossi Albertini, amico di lunga data di Enrica Bonaccorti. Il suo racconto parte dai funerali celebrati il giorno prima, e dall’atmosfera che si respirava in chiesa.

«Ieri ai funerali c’era gente comune, che nutriva per lei un affetto costante», spiega. Un dettaglio che dice molto più di qualsiasi definizione pubblica. Bonaccorti, ricorda Albertini, era una persona capace di creare legami veri. «La mia ricchezza è essere riuscito a riscuotere la sua stima e il suo affetto. Quando andavamo per strada la gente rimaneva incantata e le si stringeva intorno. Era una persona vera e gentile».

Non un personaggio costruito, ma una presenza riconoscibile anche fuori dallo schermo. «Tutti quelli che stanno in televisione hanno degli odiatori, ma io non li ho mai visti nei suoi confronti. Eppure non era accondiscendente: le sue idee le esprimeva con forza», aggiunge.

In studio interviene anche Alberto Matano, che negli anni l’aveva spesso ospitata a La vita in diretta. Il loro rapporto era diventato via via più personale. «Aveva cominciato a venire al tavolo e mi aveva colpito molto. L’ho sempre pensata come una persona magnetica e mi stupì capire che nutriva una forma di stima nei miei confronti», racconta. Da lì una frequentazione fatta di messaggi e telefonate, quasi quotidiane.

L’amicizia ritrovata con Mara Venier

Il momento più intenso arriva quando Mara Venier parla della loro amicizia. Un rapporto nato tanti anni fa e poi interrotto per lungo tempo, prima di ritrovarsi di nuovo.

«Abbiamo fatto una bellissima cena di Natale», racconta la conduttrice. Attorno al tavolo c’erano familiari e amici, tra cui Verdiana e il nipote di Bonaccorti, arrivato quasi a sorpresa. «Mi era grata perché, in maniera casuale, avevo rimesso insieme la sua famiglia».

Da quel momento i contatti erano diventati frequenti. Pomeriggi passati insieme a casa, chiacchierate lunghe e la sensazione di aver recuperato un tempo perduto.

«Da ragazze eravamo così amiche. Poi ci siamo allontanate in maniera stupida», spiega Venier con una lucidità che non cerca alibi. «Abbiamo recuperato tutto il tempo». E proprio quel tempo ritrovato rende oggi il distacco più difficile da accettare.

«Avevamo fatto tanti progetti, ed è questo che mi fa male. Abbiamo perso così tanto tempo per colpa di qualche stronzo che avrà detto una cosa a me e una cosa a lei. Qualsiasi cosa bisogna dirsela e chiarirsi. A volte non si fa più in tempo. Noi siamo riuscite a recuperare».

L’ultima festa e le parole prima dell’addio

Nel racconto emerge anche un episodio che oggi assume un significato particolare: la festa di compleanno organizzata da Enrica Bonaccorti.

«Eravamo in trecento, c’era musica fortissima, si ballava e si cantava», ricorda Mara Venier. A un certo punto però la festeggiata non si sente bene e la conduttrice la accompagna a riposare. È lì che Bonaccorti pronuncia una frase che oggi suona quasi come un presagio.

«Quando le ho chiesto perché avesse organizzato tutto questo mi ha risposto: “Ho voluto tutto io. Quest’anno ci sono, l’anno prossimo non lo so”».