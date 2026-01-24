Perché Luca Laurenti cambia voce quando canta? La verità lascia tutti senza parole

Avete mai sentito cantare Luca Laurenti? Ha una voce pazzesca, che cambia moltissimo rispetto a quando parla: ecco svelato il motivo.

Con la sua simpatia travolgente ed i suoi modi di fare simpatici e talvolta un po’ goffi, Luca Laurenti da ormai tantissimi anni è diventata la spalla perfetta per Paolo Bonolis che ha deciso di volerlo con sé in tutti in suoi programmi. Un successo, quello del cantante e co-conduttore di Mediaset, davvero importante e soprattutto genuino: è impossibile non ridere davanti a ciò che combina davanti alle telecamere, una simpatia travolgente che in pochissimi, anche Bonolis stesso, avrebbero mai immaginato la prima volta che lo hanno visto.

Sicuramente uno dei tratti distintivi dell’uomo è, infatti, la sua voce, che ha la capacità di cambiare improvvisamente quando decide di iniziare a cantare, ovviamente sempre accompagnato dall’immancabile pianoforte o tastiera. Proprio in quel momento, infatti, Laurenti si trasforma in un vero e proprio showman, con una voce calda e celestiale che in pochissimi avrebbero mai immaginato potesse avere. In molti, infatti, si chiedono il motivo per il quale ha una voce tanto “normale” mentre parla e, allo stesso tempo, così celestiale quando inizia a cantare.

Lo stesso volto televisivo più volte ha avuto modo di rispondere a questa bizzarra curiosità a cui nessuno riesce a dare una risposta definitiva. Ecco che cosa sappiamo a riguardo e, soprattutto, che cos’ha risposto.

Luca Laurenti, il retroscena curioso sulla sua voce

Perché Luca Laurenti ha questa voce così diversa quando canta? La risposta è…che non c’è una risposta. Semplicemente, è un dono della natura e, soprattutto, di tanti anni di allenamento. In pochi lo sanno, ma il migliore amico di Bonolis è un grandissimo cantante jazz che per tantissimi anni si è esibito in giro per l’Italia riscuotendo un enorme successo, per poi dedicarsi, quasi casualmente, al mondo della tv.

Non è un mistero, infatti, che al primo provino per la tv nessuno avrebbe mai creduto potesse avere questo straordinario talento, ma la realtà dei fatti è ben diversa, come sappiamo. Anche oggi, a distanza di tanti anni, rimane una delle figure più simpatiche e divertenti che, soprattutto ad Avanti Un Altro e Ciao Darwin, danno quel tocco in più alle trasmissioni di Canale 5, creando dei momenti davvero iconici -e talvolta un po’ trash- che sono destinati a rimanere nella storia della televisione.