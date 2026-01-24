Lavi ancora le scarpe da ginnastica in lavatrice? Smetti subito di farlo: ecco il modo più sicuro per non rovinarle

Se lavi spesso le tue scarpe da ginnastica in lavatrice, smetti subito di farlo: ecco il modo più conveniente, vengo pulite perfettamente.

Mantenere pulite le scarpe da ginnastica non è affatto semplice: tra sporco, terra, sabbia e tutta la sporcizia che si incontra per strada, infatti, il rischio è quello di non riuscire mai a farle tornare perfette, come appena uscite dalla scatola.

C’è anche un altro fattore da considerare: cercare, nel limite del possibile, di preservare le calzature perfettamente. La lavatrice, in tal senso, non è la soluzione migliore, sebbene, come del resto è anche normale che sia, qualora non si abbia né il tempo né tanto meno la voglia di prendersi cura delle proprie scarpe con un lavaggio a mano, questa rappresenta comunque la soluzione più comoda, facile e veloce.

Esiste, tuttavia, un modo molto utile, e relativamente veloce, per lavare le proprie calzature sportive a mano: ecco un semplice metodo per prendersi cura nel migliore dei modi delle proprie calzature. Se riuscirai a farlo, avrai anche un altro notevole vantaggio: quello di far durare più a lungo le calzature, con un notevole risparmio.

La media italiana, infatti, stando alle statistiche, è quella di un acquisto di un paio di scarpe ogni sei mesi circa, motivo per il quale, se durassero più a lungo quelle già comprate, il portafoglio vi potrebbe ringraziare.

Come lavare le scarpe da ginnastica? Così vengono perfettamente pulite

Per prima cosa, è necessario passare un panno pulito e leggermente umido su tutta la scarpa, così da eliminare tutti i residui di polvere ancora presenti. Successivamente, basterà prendere una bacinella d’acqua calda, e, con un sapone o un detersivo neutro che non rovini le scarpe, pulirle a fondo per poi farle asciugare.

Per quanto concerne i lacci, invece, l’errore più grande è quello di farli a parte con un po’ di bicarbonato e, dopo aver lasciato agire il prodotto per qualche minuto, risciacquarli con abbondante acqua calda.

Infine bisogna prestare attenzione alle suole: in molti dicono che si potrebbe utilizzare il bicarbonato ma, tuttavia, potrebbe creare problemi e scolorirle. Per questo motivo il suggerimento è quello di utilizzare un sapone o un detersivo neutro e passarle con una spugnetta. Importante: non mettetele ammollo, il rischio è che la gomma assorba troppa acqua e poi risulti pesante e, di conseguenza, inutilizzabile.