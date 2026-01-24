Lavi ancora le scarpe da ginnastica in lavatrice? Smetti subito di farlo: ecco il modo più sicuro per non rovinarle

di

Se lavi spesso le tue scarpe da ginnastica in lavatrice, smetti subito di farlo: ecco il modo più conveniente, vengo pulite perfettamente.

lavatrice e scarpe da ginnastica
Lavi ancora le scarpe da ginnastica in lavatrice? Smetti subito di farlo: ecco il modo più sicuro per non rovinarle (Rivierapress.it)

Mantenere pulite le scarpe da ginnastica non è affatto semplice: tra sporco, terra, sabbia e tutta la sporcizia che si incontra per strada, infatti, il rischio è quello di non riuscire mai a farle tornare perfette, come appena uscite dalla scatola.

C’è anche un altro fattore da considerare: cercare, nel limite del possibile, di preservare le calzature perfettamente. La lavatrice, in tal senso, non è la soluzione migliore, sebbene, come del resto è anche normale che sia, qualora non si abbia né il tempo né tanto meno la voglia di prendersi cura delle proprie scarpe con un lavaggio a mano, questa rappresenta comunque la soluzione più comoda, facile e veloce.

Esiste, tuttavia, un modo molto utile, e relativamente veloce, per lavare le proprie calzature sportive a mano: ecco un semplice metodo per prendersi cura nel migliore dei modi delle proprie calzature. Se riuscirai a farlo, avrai anche un altro notevole vantaggio: quello di far durare più a lungo le calzature, con un notevole risparmio.

La media italiana, infatti, stando alle statistiche, è quella di un acquisto di un paio di scarpe ogni sei mesi circa, motivo per il quale, se durassero più a lungo quelle già comprate, il portafoglio vi potrebbe ringraziare.

Come lavare le scarpe da ginnastica? Così vengono perfettamente pulite

scarpe da ginnastica in palestra
Come pulire le scarpe da ginnastica bene? Ecco come farlo senza dover usare la lavatrice (Rivierapress.it)

Per prima cosa, è necessario passare un panno pulito e leggermente umido su tutta la scarpa, così da eliminare tutti i residui di polvere ancora presenti. Successivamente, basterà prendere una bacinella d’acqua calda, e, con un sapone o un detersivo neutro che non rovini le scarpe, pulirle a fondo per poi farle asciugare.

Per quanto concerne i lacci, invece, l’errore più grande è quello di farli a parte con un po’ di bicarbonato e, dopo aver lasciato agire il prodotto per qualche minuto, risciacquarli con abbondante acqua calda.

Infine bisogna prestare attenzione alle suole: in molti dicono che si potrebbe utilizzare il bicarbonato ma, tuttavia, potrebbe creare problemi e scolorirle. Per questo motivo il suggerimento è quello di utilizzare un sapone o un detersivo neutro e passarle con una spugnetta. Importante: non mettetele ammollo, il rischio è che la gomma assorba troppa acqua e poi risulti pesante e, di conseguenza, inutilizzabile.

Gestione cookie