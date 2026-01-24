Dove vive Albano: la meravigliosa tenuta immersa nelle campagne pugliesi, un sogno

Albano apre le porte della sua dimora e mostra la casa in cui vive. Si trova nel cuore della campagna pugliese, ecco la tenuta da sogno.

Grazie alla sua voce inconfondibile e ai brani amatissimi, Albano Carrisi si è affermato come uno dei maggiori interpreti della musica nostrano. Nel corso degli anni il suo è diventato un nome iconico tanto in Italia quanto all’estero, dove è ormai considerato come uno dei rappresentanti della tradizione musicale del Paese.

Con il tempo Albano è diventato una leggenda a livello mondiale, grazie alle celebri canzoni realizzate da solo e insieme alla storica compagna Romina Power. I due hanno dato vita ad un sodalizio artistico che ha lasciato il segno nei cuori di intere generazioni per merito di brani come Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia e tanti altri ancora.

Oggi tutti conoscono Albano Carrisi come il giovane di Cellino San Marco che è riuscito a coronare il suo sogno e a diventare un cantante celebre in tutto il mondo. Nella vita ha viaggiato in lungo e in largo, ma ha deciso di stabilire la sua dimora nell’adorata Puglia, alla quale è molto legato. Ma dove vive l’artista?

La straordinaria tenuta di Albano: ecco dove vive il cantante

Negli anni Albano si è esibito in tutta Italia e anche all’estero, conquistando il pubblico di Paesi in Europa e non solo. Ogni volta, però, il cantante torna nella sua terra d’origine, dove vive quasi tutta la sua famiglia. Qui ha una tenuta da sogno, enorme e ricchissima di ogni servizio. Come si vede dai social, la casa dell’artista ha ogni confort ed è diventata anche una struttura che offre pernottamenti.

L’abitazione di Albano è immersa nella campagna pugliese, circondata da uliveti e vigneti. Non a caso, Carrisi produce olio e vino che poi mette a disposizione degli ospiti della tenuta e vende. Nonostante la sua enorme notorietà, il cantante è sempre riuscito a mantenere un certo riserbo sulla sua dimora. Sul web, infatti, sono davvero poche le immagini che ritraggono la tenuta.

A giudicare dalle foto, in ogni caso, sembra proprio che Albano abbia costruito una piccola oasi dove rifugiarsi dalla vita mondana. Classe 1943, l’artista vanta all’attivo una carriera tra le più longeve e ricche di tutti i tempi. Il cantante è reduce dall’avventura a Io Canto Generation, il programma condotto da Gerry Scotti. Qui l’artista pugliese ha vestito i panni di giurato, al fianco di Michelle Hunziker, Claudio Amendola e Orietta Berti.