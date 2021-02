Contenuto non disponibile

#IoFestival

Un’iniziativa che parte dall’unione di quattro associazioni, AFI (Associazione Fieristi Italiana), Movimento Imprese, #IoApro (Confederazione Imprese Unite per l’Italia) e Coemm-Clemm con lo stesso intento: recuperare la nostra libertà, il nostro lavoro, la nostra dignità.

Dal 2 al 6 di marzo, a Sanremo, in Piazza Colombo, in uno spazio autorizzato e circoscritto isseremo il palcoscenico del FESTIVAL DELL’APERTURA ITALIANA su cui si alterneranno, dalle 17h alle 21, gli esponenti delle quattro associazioni e le delegazione di tante altre con artisti, musicisti di spicco e personalità dello spettacolo.

Un evento a 360 gradi che vuole abbracciare tutte le categorie con un messaggio di protesta pacifica attraverso anche l’arte, la musica.