Nel 2021 il Festival di Sanremo, ancora affidato alla coppia composta da Amadeus e Fiorello, non sarà organizzato, come di norma, a febbraio, ma dal 2 al 6 marzo. Era da 16 anni, ossia dal 2005, che il Festival non veniva organizzato interamente a marzo. Il posticipo di un mese è stato pensato nella speranza di andare in onda con la formula tradizionale. Dal 22 ottobre al giovedì la Rai trasmetterà 5 seconde serate dedicate a Sanremo Giovani, con finale in diretta dal Casinò il 17 dicembre.

