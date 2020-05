Lo spettacolo “Autentico” di Rocco Siffredi in programma al Teatro Ariston di Sanremo giovedì 21 maggio è stato riprogrammato giovedì 6 maggio 2021.

I biglietti già in possesso saranno validi per la nuova data mantenendo la stessa fila e posto, senza bisogno di effettuare alcun cambio e procedura.

Maggiori informazioni su https://aristonsanremo.com/riprogrammazionespettacoli/

Correlati