Il Dipartimento Interregionale, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie, tenuto altresì conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, ha rinviato a data da destinarsi il match Imperia-Casale, inizialmente previsto per domenica 18 aprile.

Calcio, Imperia-Casale rinviata per un caso di positività tra i neroazzurri