I dipendenti dell’Asl 1 (medici, infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi) che finora hanno evitato di vaccinarsi, hanno una decina di giorni di tempo per farlo spontaneamente. Poi scatterà un ultimatum e chi non si adeguerà andrà incontro alla collocazione in aspettativa senza stipendio. L’Asl calcola che per ora è stato vaccinato l’85% del personale, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

