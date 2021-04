Si nascondono in un camion a Ventimiglia, pensando di entrare in Francia, ma il tir si dirige dalla parte opposta. Sette migranti bengalesi, tra cui un minorenne, sono stati sorpresi dalla polizia dietro al carico di bancali di legno trasportati dal tir. Il camionista si è accorto della loro presenza e la polizia ha raggiunto il camion al casello di Alessandria Ovest.

